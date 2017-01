POL-PDNW: Sturm "Egon" im Leiningerland - Ein Fliegendes Trampolin, umgestürzte Bäume u.v.m.

Grünstadt (ots) - Nacht zum 13.01.2017 Anwohner des Lochbergs in Wattenheim meldeten gegen 04:00 Uhr ein fliegendes Trampolin. Dieses wurde vom heftigen Wind in der Jakob-Ries-Straße aufgeweht und beschädigte mehrere geparkte PKW am Lochberg. Die Beamten halfen dem Besitzer beim Befestigen des Sportgerätes. Bereits gegen 03:00 Uhr wurden mehrere umgestürzte Bäume auf der L 520 zwischen Altleiningen und Carlsberg, sowie im Amseltal gemeldet. Um 05:00 Uhr behinderte ein umgestürzter Baum in der Jahnstraße in Obrigheim den Verkehr. In Kirchheim neigte sich ein ca. 20 m hoher Baum in einem Garten im Triftweg um und drohte auf die Garage des Nachbarn zu fallen. Verschiedene Dachziegeln wurden bereits beschädigt. Der Baum musste gegen Umfallen abgestützt werden. Der Besitzer wird im Laufe des Tages eine Spezialfirma mit der Fällung beauftragen. Umgestürzte Bäume wurden außerdem noch in der Waldstraße in Altleiningen, im Sportgarten Dirmstein und in der Bahnhofstraße Obrigheim gemeldet. Die Feuerwehren im Leiningerland hatten somit alle Hände voll zu tun, um die Gefahrenstellen zu beseitigen. In der Schliffgasse in Großkarlbach stürzte ein Baugerüst um. In der Obergasse in Hettenleidelheim fielen gegen 08:30 Uhr Ziegeln von einem Hausdach und beschädigten die Windschutzscheibe und Motorhaube eines geparkten PKW. Der Gehweg musste im Gefahrenbereich mit einem Absperrband gesichert werden. Daneben haben wir Kenntnis von weiteren Schäden, wie z.B. beschädigte PKW eines Autohauses in Grünstadt durch irgendwelche umherfliegenden Gegenstände oder ein teilweise abgerissenes Werbeschild einer Grünstadter Gaststätte.

