POL-PDNW: (BAB 650, B 44 / Ludwigshafen) Geschwindigkeitskontrollen - drei Fahrverbote!

Ludwigshafen BAB 650 (ots) - Am Donnerstag, den 12.01.2017, wurden im Rahmen einer ProViDa-Streife (Zivilfahrzeug mit geeichter Video-Messanlage) in der Zeit von 08.50 bis 13.50 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer ertappt, u.a.:

- ein 27-jähriger BMW-Fahrer auf der BAB 650, in Höhe der Niederfeldsiedlung, der bei erlaubten 90 km/h mit 124 km/h gemessen wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab er an, dass er wegen einer vorangegangenen Geschwindigkeitsüberschreitung demnächst ein 1-monatiges Fahrverbot verbüßen müsse.

Mit dem heutigen Geschwindigkeitsverstoß steht dem Fahrer neben einer Geldbuße in Höhe von 120,-- EURO und einem Punkt beim Verkehrszentralregister ein weiteres 1-monatiges Fahrverbot bevor. Wenn nämlich gegen den Führer eines Kraftfahrzeuges wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht, kommt ein weiteres Fahrverbot in Betracht.

- ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf der BAB 650, in Höhe der Niederfeldsiedlung, der bei erlaubten 90 km/h mit 144 km/h gemessen wurde. Der junge Mann muss mit einer Geldbuße in Höhe von 240,-- EURO, einem 1-monatigen Fahrverbot sowie 2 Punkten in Flensburg rechnen.

- ein 26-jähriger VW Bus-Fahrer im Stadtgebiet Ludwigshafen, Hochstraße Nord (B 44), der bei erlaubten 70 km/h mit 109 km/h gemessen wurde. Zudem hatte er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt. Auf ihn kommt eine Geldbuße in Höhe von 160,-- EURO, ein 1-monatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte beim Verkehrszentralregister zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell