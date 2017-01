POL-PDNW: (Neustadt) Brandalarm in der Dammstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 08.01.2017 kam es in einem Einfamilienhaus Auslösung eines Rauchwarnmelders und es konnte Rauch im Gebäudeinnern festgestellt werden. Da die Bewohner offensichtlich nicht zuhause waren, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschaffen. Im gesamten Gebäude wurde ein hohe Konzentration Kohlenmonoxid gemessen. Ursächlich war eine Verpuffung in einem Ölofen. Der durch die Feuerwehr hinzugerufene Schornsteinfeger inspizierte die Heizanlage und sperrte die Ölzufuhr. Das Gebäude wurde belüftet. Alle Räume wiesen deutliche Verrußungen auf.

