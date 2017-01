POL-PDNW: Nachtrag zur vom 30.12.2016 Schäferhund-Husky-Hündin "Kira" nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigshafen-Ruchheim/Maxdorf (ots) - Die sechsjährige "Kira" ist tot. Sie hatte am Samstag, dem 31.12.2016, 17:54 Uhr, den Zusammenstoß mit dem PKW einer 35jährigen aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis nicht überlebt. Vor dem Unfallgeschehen wurde die Hündin am Wasserwerk Oggersheim an der Kreisstraße 11 von Verkehrsteilnehmern gesichtet, in der folgenden Nachschau durch Streifen der Autobahnpolizei Ruchheim und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 aber nicht mehr gefunden. Wie nachvollzogen werden konnte, ist die Hündin quer über die angrenzenden, zum Teil unüberschaubaren Felder in nordwestlicher Richtung gelaufen und versuchte die Bundesstraße 9 kurz vor dem Autobahnkreuz Oggersheim zu überqueren. Die PKW-Fahrerin, in Richtung Frankenthal unterwegs, hatte keine Chance, den Zusammenprall zu vermeiden. Die Hundebesitzer konnten am Unfallort Abschied von ihrem Tier nehmen. Nach der Medienveröffentlichung unseres Presseberichts vom 30.12.2016 war in der Öffentlichkeit eine sehr große engagierte Anteilnahme entstanden. Jagdausübungsberichte, Privatpersonen, Tierschutzorganisationen und viele andere mehr hatten zu Fuß, mit Fahrrädern und ihren Fahrzeugen, oft stundenlang, bei frostigen Temperaturen und auch zur Nachtzeit, nach der Hündin gesucht.

