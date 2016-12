POL-PDNW: Flüchtiger Ladendieb festgenommen

Grünstadt (ots) - 29.12.2016, 14:40 Uhr - Grünstadt, Obersülzer Straße

Ein Ladendieb hatte bei einem Discounter in die Auslage gegriffen und Schnaps entwendet. Dabei wurde er vom Personal erwischt. Er flüchtete daraufhin mit der Beute, aber eine resolute Kassiererin lief ihm nach. Er warf seine Beute weg und entkam zunächst unerkannt Richtung Bahnhof / In der Bitz. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Dieb kurze Zeit später im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten Tunesier, der in der Vergangenheit u.a. durch Ladendiebstähle aufgefallen war.

