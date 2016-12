POL-PDNW: Terrassentür aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) - Bisher Unbekannte hebelten in der Zeit vom 21. - 28.12.16 an einem Anwesen im Wellsring die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Schlafzimmer öffneten sie eine Schmuckschatulle, in der sich Modeschmuck befand. Diesen nahmen sie jedoch nicht mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auch sonst nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell