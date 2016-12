POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, den 28.12.2016, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich auf der Haßlocher Westrandstraße ein Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer. Eine 50jährige PKW Fahrerin befuhr die Westrandstraße in südlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in den Burgweg abbiegen. Hierbei übersah sie einen 52 jährigen Motorradfahrer, der die Westrandstraße in nördlicher Fahrtrichtung befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Motoradfahrer schwer verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Mitursächlich für den Verkehrsunfall dürfte die zum Unfallzeitpunkt tiefstehende Sonne gewesen sein, wodurch die Verursacherin den Motorradfahrer übersah.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell