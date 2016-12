POL-PDNW: Verkehrsunfall - Unfallverursacher ist unbekannt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag, den 27.12.2016 in der Zeit von 12:00 bis 12:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufszentrums in Neustadt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Anzeiger und geschädigte Unfallbeteiligte hatte seinen braunen PKW Opel in der Nähe des Eingangsbereiches auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums ordnungsgemäß abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er feststellen, dass sein PKW an der Fahrerseite einen Schaden hatte. Die Polizei schätzt den Schaden an dem braunen Opel auf ca. 2000 Euro. Aufgrund des Schadensbildes ist anzunehmen, dass sich der Anstoß beim Ausparken des daneben stehenden Unfallverursachers ereignete. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 06321 854 0 oder E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell