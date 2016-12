POL-PDNW: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Sonntag, den 25.12.16 geg. 17:40h ereignete sich in Neustadt/Wstr. auf der "Dr.-Siebenpfeiffer-Kreuzung" ein Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligten behaupteten, bei jeweils "Grün" losgefahren zu sein. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Phillipsburg befuhr die Dr.-Siebenpfeiffer-Str. und wollte die Kreuzung Landauer Str. in östlicher Richtung überqueren. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Knittlingen befuhr die Landauer Str. aus Richtung Stadtmitte und wollte an der betr. Kreuzung nach links abbiegen und damit ebenfalls weiter in östlicher Richtung nach Speyer weiterfahren. Die Kreuzung ist Ampel geregelt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer behaupteten, jeweils bei "Grün" losgefahren zu sein. Eine Überprüfung ergab, daß die Ampelschaltung einwandfrei funktionierte. Es entstand nur Sachschaden, beide Fzg.-Führer konnten weiterfahren. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt/Wstr., Tel.: 06321/854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell