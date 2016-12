POL-PDNW: Handtasche aus PKW gestohlen

Bad Dürkheim (ots) - Eine 80-jährige Frau aus Weisenheim am Berg entfernte sich am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, am Stadtplatz kurzzeitig von ihrem PKW, ohne diesen zu verschließen. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ihre beige-braune Handtasche, die sie auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte, durch eine bislang unbekannte Person entwendet worden war. Außer diversen persönlichen Papieren befanden sich noch ca. 80 Euro Bargeld in der Tasche. Eventuelle Täterhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

