POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nach Ladendiebstahl verfolgt und festgenommen

Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwoch (21.12.) entwendete gegen 14.35 Uhr ein 28jähriger wohnsitzloser Mann aus einem Einzelhandelsgeschäft am Obstmarkt drei Bluetooth-Lautsprecher und flüchtete. Durch Rufe einer Angestellten aufmerksam geworden, verfolgten drei couragierte Männer den Dieb und verständigten gleichzeitig die Polizei. Durch eine Dauerverbindung war die Dürkheimer Wache ständig über den Standort informiert und der Mann konnte dann in der Mannheimer Straße festgenommen werden. Kurz vor der Festnahme hatte der Verdächtige auch noch von einem Taschenständer, der vor einem Geschäft in der Mannheimer Straße aufgestellt ist, eine Damenhandtasche mitgehen lassen. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass der Mann durch die Mannheimer Strafverfolgungsbehörden zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er wurde in Gewahrsam genommen und am 22.12.16 den Strafverfolgungsbehörden in Mannheim übergeben. Ein besonderer Dank gilt den drei Männern aus Dackenheim, Maxdorf und Bad Dürkheim, die den Mann ohne sich selbst in Gefahr zu bringen verfolgt hatten und nur durch ihr umsichtiges Verhalten die Festnahme des Tatverdächtigen ermöglichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell