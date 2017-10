POL-PDLD: Auto zerkratzt

Wörth (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 08.10.2017, zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube und den Kofferraumdeckel eines in der Cany-Barville-Straße abgestellten Autos. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

