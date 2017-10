POL-PDLD: Wohngemeinschaft in Angst und Schrecken versetzt

Landau (ots) - 8. Oktober 2017, 3.45 Uhr Am Samstagabend feierte eine Wohngemeinschaft, bestehend aus sechs Studenten und Studentinnen eine Party in der Linienstraße. Ein 24-jähriges Gruppenmitglied sprach im Verlauf des Abends sehr stark dem Alkohol zu, so dass ihn die Partygemeinde von den Feierlichkeiten ausschloss und in sein Zimmer verbannte. Zunächst war der 24-jährige damit einverstanden und gab Ruhe. Später wollte er aber wieder auf die Party. Als er erneut abgewiesen wurde, versuchte er den Zutritt gewaltsam zu erzwingen, indem er mit einem Messer in der Hand zur Party erschien. Dies kam nicht gut an und versetzte die Partyteilnehmer in Angst und Schrecken. Die fünf Studenten verschanzten sich in einem WG-Zimmer und riefen die Polizei. Der Unruhestifter kam in Polizeigewahrsam und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle.

