POL-PDLD: Bei Unfall leichtverletzt

Schwegenheim (ots) - Am Kreisverkehr B272/L537 bei Schwegenheim wurde am gestrigen Abend gegen 18.17 Uhr ein Autofahrer leichtverletzt. Auf Grund des Feierabendverkehrs bildete sich am besagten Kreisel ein Rückstau und es kam zu einem Auffahrunfall. Der verkehrsbedingt wartende Autofahrer erlitt hierdurch ein HWS. Der entstandene Sachschaden der beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf zirka 8000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell