POL-PDLD: 1 Schwerverletzte - Vier Autos an Baustellenampel zusammengeschoben

Birkenhördt (ots) - Vermutlich infolge mangelndem Sicherheitsabstands fuhr am Sonntagmorgen kurz nach 09.00 Uhr ein in Richtung Bad Bergzabern fahrender polnischer Kleintransporter an der Baustelle auf der B 427 fast ungebremst auf einen bei Rotlicht wartenden Pkw aus Luxemburg auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Luxemburger Auto nach vorn geschoben, wobei zwei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Beifahrerin in dem Luxemburger Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 40.000.-Euro. Im Zuge der Bergung war die B 427 für ca. eine Stunde voll gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet. Neben Polizei, Notarzt, DRK und Abschleppdienst waren auch zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Bergzabern und Birkenhördt im Einsatz.

