POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle beim SBK

Bad Bergzabern (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag gegen 02.25 Uhr in das Kassenhaus der SBK-Tankstelle ein und beschädigten hierbei die Eingangstür. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

