POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots) - Am 02.02.2017, im Zeitraum von 14:00 bis 15:00Uhr, wurde das Stopp-Schild an der Ausfahrt Edenkoben der A 65, Fahrtrichtung von Neustadt nach Edenkoben, überwacht. Es mussten 16 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, die an der Haltelinie nicht anhielten. Missachtung der Vorfahrt ist und bleibt eine der Hauptunfallursachen und es war schon auffällig, wie viele Fahrzeugführer das unbedingte Haltegebot in der kurzen Zeit nicht befolgten.

