POL-PDLD: Brand auf Campingpatz Nachtrag zur Meldung der Polizei Germersheim vom 28.01.17

Sondernheim (ots) - In der Nacht zum 28.01.2017 kam es zum Brand mehrerer Wohnwägen auf dem Campingplatz "Gimpelrhein" in Germersheim. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort heute gemeinsam mit Brandursachenermittlern der Kriminalpolizei Landau begutachtet hat. Es konnten keine Hinweise auf eine technische Brandursache gewonnen werden. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer auf einer Parzelle aus, von wo es sich auf fünf weitere Parzellen ausweitete, die in unterschiedlichem Maße von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es wurden schließlich zwei Parzellen vollständig zerstört. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ein unmittelbarer Zusammenhang zu früheren Bränden auf dem Campingplatz ergab sich bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341 287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell