POL-PDLD: Unfallflucht in der Otto-Kiesling-Straße

Landau (ots) - 01. Februar 2017, 13.45 - 14.15 Uhr Ein in der Otto-Kiesling-Straße abgestellter weißer BMW wurde am Mittwochnachmittag beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel und entfernte sich in Richtung Eutzingerstraße. Am BMW entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Vor dem Unfall stand ein schwarzer Pkw in unmittelbarer Nähe zum BMW. Nach dem Unfall war das schwarze Auto weg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

