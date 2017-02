POL-PDLD: Mit Alkohol im Blut abgehauen

Landau (ots) - 01. Februar 2017, 21.24 Uhr Weil ein 49 jähriger Mann aus Landau zu viel getrunken hatte und einen Unfall baute, flüchtete er von der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer streifte am Mittwochabend in der Martin-Luther-Straße einen geparkten VW Golf. Dabei wurden die Außenspiegel der beiden Unfallautos beschädigt. Ein Unfallzeuge notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und sah wie der Fahrer in die Fußgängerzone fuhr und anhielt. Der Unfallverursacher stieg aus und lief zu der Unfallstelle zurück, wo er sich den Schaden anschaute. Danach stieg er in sein Auto und fuhr weg. Die Polizei konnte den Fahrer eine halbe Stunde nach dem Unfall zu Hause antreffen. Der Mann stand sichtbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

