POL-PDLD: Lustadt - Durchfahrtsverbot in der Lohngasse kontrolliert

Lustadt (ots) - Nachdem sich mehrere Anwohner über das missachtete Durchfahrtsverbot im Lohngraben beschwert hatten, wurde dieses am Mittwoch in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr kontrolliert. Sechs Verwarnungen wurden ausgesprochen, fast ausschließlich an Anwohner der umliegenden Wohngebiete.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell