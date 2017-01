POL-PDLD: Richtig reagiert und aufgelegt

Kandel/Wörth (ots) - Kandel/Wörth; Am 29. und 30.01.17 kam es in mehreren Fällen zu Anrufen von falschen Polizeibeamten bei Mitbürgern. Die Betrüger versuchten an die Bankdaten der Personen oder an Informationen über Wertgegenstände im Haus zu kommen. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig und legten auf, ohne Informationen Preis zu geben. Auch mit einer gefälschten Rufnummer konnten die Betrüger die Angerufenen nicht täuschen. Ihre Polizei rät Ihnen: Geben Sie NIEMALS Ihre persönlichen Daten an Unbekannte am Telefon weiter. Wir würden Sie NIE nach ihren Bankdaten fragen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de wenden.

