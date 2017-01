POL-PDLD: Mann angeblich mit Messer bedroht

Germersheim (ots) - Ein 40.jähriger Mann wurde am Sonntag, gegen 07:50 Uhr, nach eigenen Angaben im Hof eines Mehrfamilienhauses in Germersheim angeblich von zwei Männern bedroht. Einer der Männer hätte dabei ein Küchenmesser in der Hand gehabt und dieses bedrohlich gehoben. Beim Versuch, das Messer zu ergreifen, habe sich der 40-jährige eine Schnittwunde an der Hand zugezogen. Einen Grund für die Bedrohung durch die beiden Männer, gab es nach Angaben des Verletzten nicht. Eine Beschreibung der tatverdächtigen Männer konnte der Geschädigte nicht abgeben. Die Angaben des alkoholisierten Mannes, ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,75 Promille ergeben, bedürfen der weiteren Abklärung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell