POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jockgrim (ots) - Jockgrim; Erneut kam es an der Einmündung der l540 und der K10 im Bereich Wilhelmsruh' zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Am 29.01.2017 befuhr um 10:59 Uhr die Fahrerin eines Smart die L540 von Wörth in Richtung Jockgrim. Im Bereich der Wilhelmsruh' wollte die Fahrerin der Vorfahrtstraße folgen. Hier kam es zur Kollision mit einer aus Jockgrim kommenden und vorfahrtsmissachtenden 20-jährigen VW Polo Fahrerin. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrerinnen verletzt und mussten durch den verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell