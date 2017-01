POL-SE: Quickborn - Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - In der Silvesternacht ist es in Quickborn zu mindestens sechs Einbrüchen in Einfamilienhäuser und Wohnungen gekommen, infolgedessen die Diebe insbesondere Schmuck und Bargeld erbeutet haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in den Stunden des Jahreswechsels gewaltsam einen Zugang zu den betroffenen Objekten und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Anschließend gelang ihnen jeweils die Flucht in unbekannte Richtung.

Betroffen waren die Bewohner von Häusern und Wohnungen in den Bereichen der Ulzburger Landstraße, der Theodor-Storm-Straße, der Heidkampstraße sowie in drei Fällen in der Straße Marienhöhe.

Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell