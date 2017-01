POL-PDLD: Streit unter Brüdern Wörth, 29.01.2017, 01:50 Uhr

Wörth am Rhein (ots) - Im Rahmen von privaten Feierlichkeiten geriet ein 55-jähriger Karlsruher mit seinem 1 Jahr jüngeren Bruder und einem weiteren, ebenfalls 55-jährigen Partygast in Streit. Den Bruder stieß er zu Boden, er erlitt eine Verletzung am Fuß. Den zweiten Gast schlug er mit einer Glasflasche gegen den Kopf, sodass dieser eine Beule davon trug. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter bereits entfernt, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da er mit ca. 1,43 Promille alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell