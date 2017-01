POL-PDLD: Haus auf Gleisen gesucht

Landau (ots) - 26. Januar 2017, 17.50 Uhr Durch einen aufmerksamen Passanten wurde eine männliche Person am Donnerstagabend auf den Bahngleisen beim Hauptbahnhof gemeldet. Die Person war dunkel gekleidet und lief mit einem Rucksack langsam auf den Schienen in nördliche Richtung. Der Bahnverkehr wurde sofort gestoppt. Bereits sechs Minuten nach dem Anruf konnte die Person im Justus in Höhe der Kartbahn auf den Gleisen festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der lebensmüden Person handelte es sich um einen 40 jährigen, wohnsitzlosen Mann. Er war stark betrunken und äußerte, dass er "ein Haus auf den Gleisen " suche. Der Mann wurde in das Pfalzklinikum eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell