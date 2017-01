POL-PDLD: Unfallflucht

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Skoda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag (24.01.17) zwischen 12:50 Uhr und 16:10 Uhr. Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell