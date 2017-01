POL-PDLD: Beschädigung von Holzskulpturen am Schwanenweiher

Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen an zwei aus Holz bestehenden Schwänen, die im Park am Germersheimer Schwanenweiher aufgestellt waren, die Köpfe ab. Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar. Es gibt jedoch Hinweise, dass die Tat am Donnerstag, 19.01.17, gegen 18:00 Uhr, verübt worden sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich 10-15 Jugendliche dort aufgehalten. Diese hätten sich einen Gegenstand zugeworfen. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen von der Holzskulptur abgeschlagenen Kopf eines Schwanes. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell