POL-PDLD: Unfallflucht

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen auf dem Parkplatz des Germersheimer Bahnhofs abgestellten Mercedes A 180 und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Unfallzeit lag zwischen 04:50 Uhr und 16:30 Uhr am Montag (23.01.17). Der Schaden am Mercedes wird auf 500 Euro geschätzt: Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell