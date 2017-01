POL-PDLD: Brand in Dachgeschoßwohnung

Annweiler (ots) - Am Abend des 23.01.2017, gegen 22.15 Uhr rückte die Feuerwehr Annweiler zu einem Brand einer Dachgeschoßwohnung in Annweiler, Landauer Straße, aus. Die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses waren durch Brandmelder gewarnt worden und konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und die Innenräume belüftet hatte, konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Räumlichkeiten des Dachgeschoßes waren nicht mehr nutzbar, deren Inhaber kamen bei Bekannten unter. Die Brandwohnung selbst wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen und kann von dessen Bewohner, der zur Brandzeit nicht anwesend war, nicht mehr genutzt werden. Ersten Schätzungen zufolge könnte ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 80.000,- EUR entstanden sein. Am morgigen Mittwoch werden zwei Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Landau und des Landeskriminalamtes Rheinland Pfalz den Brandort zur Feststellung der Brandursache untersuchen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell