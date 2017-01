POL-PDLD: Landau in der Pfalz, in den Horstwiesen: 20.01.2017, 14:00 Uhr - 21.01.2017, 10:00 Uhr Einbrüche in "Kleingartenanlage Horstring"

Landau (ots) - Bis zum Berichtszeitpunkt wurden der Polizei Landau insgesamt 8 aufgebrochene Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Horstring gemeldet. Die Einbrüche dürften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben, evtl. kommt schon der Freitag ab 14:00 Uhr in Betracht. Entwendet wurden verschiedenste Gegenstände, bislang konnten noch nicht alle Eigentümer erreicht werden. Der Gesamtwert des Diebesgut ist derzeit noch unklar. An allen betroffenen Gartenhäusern entstanden entsprechende Sachschäden, geschätzte Höhe ca. 2000 - 4000.- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell