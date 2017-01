POL-PDLD: Vollzugsbeamter verletzt

Landau (ots) - 20.01.2017, 08:25 Uhr

Ein 20-Jähriger sollte durch das Ordnungsamt der Stadt Landau innerhalb eines Gebäudes in der Rheinstraße in einer anderen Sozialwohnung untergebracht werden. Im Rahmen der Maßnahmen wurde ein Vollzugsbeamter durch einen Faustschlag seitens des 20-Jährigen leicht verletzt. Hieraufhin wurde jenem Handfessel angelegt und er im Anschluss auf Grund vorliegender Fremdgefährdung in das Pfalzklinikum verbracht.

