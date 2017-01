POL-PDLD: 18.01.2017, 20.00 Uhr bis 19.01.2017, 07.45 Uhr Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim (ots) - In der Nacht zum 19.01.2017 wurde ein PKW Peugeot, der in der Schellgasse geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die Stoßstange hinten links abgerissen, die Radabdeckung wurde zerkratzt und das linke hintere Rücklicht beschädigt. Es entstand Schaden von ca. 3500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

