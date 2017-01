POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der A 65

Edenkoben (ots) - Am 19.01.2017 ereignete sich um 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 65 Höhe der Raststätte in der Gemarkung Venningen in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr bei einem Spurwechsel mit seinem PKW in den Heckbereich eines davor fahrenden Autos. Dieses Fahrzeug einer 26-jährigen Autofahrerin wurde durch den Aufprall so stark angestoßen, dass der PKW in die Mittelleitplanken schleuderte. Zum Glück ist bei dem Unfall keine Person zu Schaden gekommen. Jedoch wurden zwei Autos stark beschädigt. Die Mittelschutzplanke ist auf einer Länge von ca. 20 Metern erheblich beschädigt worden. Die zuständige Autobahnmeisterei wurde ebenfalls informiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro an Fahrzeugen und Schutzplankenteilen.

