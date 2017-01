POL-PDLD: Verdächtiger Mann mit Taschenlampe

Germersheim (ots) - Ein Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim beobachtete am 19.01.17, gegen 04:00 Uhr, einen verdächtigen Mann mit Taschenlampe gegenüber seinem Anwesen, weshalb er die Polizei verständigte. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon-Nummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

