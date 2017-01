POL-PDLD: 3 Tage auf dem Lkw unterwegs

Landau-Mörlheim (ots) - 18. Januar 2017, 12.10 Uhr Am Mittwochmittag kam es im Bornheimer Weg zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem geparkten Opel. Der polnische Fernfahrer hatte sich verfahren und war in der Sackgasse des Bornheimer Weg gelandet. Er wollte seinen Lkw wenden und fuhr deshalb zurück ohne auf ein dort geparktes Fahrzeug zu achten, worin der Fahrer saß. Trotz Hupens des Autobesitzers stieß der Lkw-Fahrer gegen das Auto und beschädigte den Schweinwerfer und die Frontpartie des Pkw. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme äußerte der Unglücksfahrer, dass er erst seit kurzem in der polnischen Transportfirma angestellt sei und er mit einer schnellen Auslieferung der Ware seinem neuen Chef imponieren wollte. Aus diesem Grund sei er seit drei Tagen mit dem Lkw unterwegs und habe nicht geschlafen. Bei dem Verursacher wurde eine Sicherheitsleistung über 150 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell