POL-PDLD: LKW verliert auf der B9 Eisplatten und beschädigt PKW

Bellheim (ots) - Der Ford eines 62-jährigen Mannes wurde am 17.01.17, gegen 10:40 Uhr, durch Eisplatten beschädigt, die von einem LKW herunterfielen. Dabei wurde die Motorhaube des Ford beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf der Bundesstraße 9, Richtungsfahrbahn Speyer, etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Bellheim-Süd. Der LKW-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt ohne anzuhalten fort, weshalb der Ford-Fahrer die Verfolgung aufnahm und den LKW stoppen konnte. Der LKW-Fahrer verweigerte seine Personalien und fuhr dann weiter. Der Schaden am Ford wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ist die Folge für den LKW-Fahre. Die Ermittlungen dauern an.

