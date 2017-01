POL-PDLD: Schulwegüberwachung

Lingenfeld (ots) - Am 17.01.17, zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr, führte die Polizei eine Schulwegüberwachung in der Humboldtstraße in Lingenfeld durch. Dabei mussten 3 Verwarnungen wegen mangelnder Sicherung von Kindern im PKW ausgesprochen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell