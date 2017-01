POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Germersheim (ots) - Ein 27-jähriger PKW-Fahrer wurde am 18.01.17, gegen 00:30 Uhr, in Germersheim, Am Alten Hafen, kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,03 Promille ergeben, weshalb der 27-jährige mit zur Dienststelle kommen musste. Dort wurde ein weiterer Test durchgeführt, der einen Wert von umgerechnet 1,24 Promille ergab. Der 27-jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

