POL-PDLD: Wasserrohrbruch in der Brandenburgerstraße

Landau (ots) - 17. Januar 2017, 10.15 Uhr Am Dienstagmorgen wurde ein Wasserrohrbruch in der Brandenburgerstraße gemeldet. Das Wasser überflutete den Kreuzungsbereich zur Horststraße hin. Das Wasser stand auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg (siehe Bild). Aufgrund der niedrigen Temperaturen bildete sich schnell auf dem Gehweg Glatteis. Die Stadt- und Wasserwerke waren schnell vor Ort und die Stadt sperrte die Brandenburgerstraße in nördlicher Richtung um mögliche Rutschpartien zu verhindern. Die Umleitung erfolgte über Mecklenburger- und Pommernstraße. Da es sich um eine Hauptleitung handelt wollen die Werke schnellstmöglich den Schaden beheben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell