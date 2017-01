POL-PDLD: Im Drogenrausch unterwegs

Landau (ots) - 16. Januar 2017, 23.50 Uhr Am Montagabend wurde ein 30 jähriger Landauer in seinem BMW in der Moltekestraße kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und Haschisch. Der Fahrer verneinte den Genuss von Betäubungsmitteln und schob das Ergebnis auf die Einnahme von Medikamenten. Bei der Durchsuchung seines Autos konnte zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole eine digitale Feinwaage mit weißer Substanzanhaftung gefunden und sichergestellt werden. Außerdem befand sich in der Seitenablage der Fahrertür ein Teleskopschlagstock, der einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz darstellte. Auch der Schlagstock wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem BMW wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell