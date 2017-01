POL-PDLD: Körperverletzung durch Hundebiss

Dernbach, 14.01.2017, 17:00 Uhr (ots) - Ein 34-jähriger Dernbacher spazierte mit seinem Hund auf einem Feldweg in Richtung Dernbach, als plötzlich zwei große Hirtenhund bellend und aggressiv auf ihn zugelaufen kamen. Einer der Hunde biss den 34-jährigen in den linken Oberarm. Durch lautes anschreien konnten die Hunde zum Weiterlaufen bewegt werden. Da er die Hunde bereits im Vorfeld an einem Hof gesehen hatte, konnten sie zugeordnet und der Hundehalter ermittelt werden. Die Hunde hatten sich offensichtlich losgerissen und waren durch das offene Hoftor entkommen. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sind aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell