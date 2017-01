POL-PDLD: Unfallflucht in der Horststraße

Landau (ots) - Am 13.01.2017, gegen 13:45 Uhr, fuhr in der Horststraße ein weißer BMW einem Hyundai i10 mit Landauer Kennzeichen von hinten auf. Der BMW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden am Hyundai in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. An dem gesuchten BMW wäre ein Landauer Kennzeichen angebracht gewesen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell