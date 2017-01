POL-PDLD: Krs. Germersheim - Polizeieinsätze wegen Sturmtief "Egon".

Bellheim (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es im nördlichen Kreis Germersheim zu kleineren Einsätzen, die durch das Sturmtief "Egon" ausgelöst worden waren. Auf der L 540 zwischen Bellheim und Zeiskam musste ein umgestürzter Baum durch die Feuerwehr beseitigt werden. Ein weiterer Baum zwischen Rülzheim und Kuhardt konnte durch Polizisten zur Seite geräumt werden. In der Schulstraße in Bellheim rollte ein Autoanhänger auf die Straße. Er wurde zur Seite gestellt und gesichert. Schaden entstand hier keiner. Ebenfalls in Bellheim wurden mehrere Bauzäune umgeweht. Sturmbedingte Verkehrsunfälle gab es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell