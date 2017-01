POL-PDLD: Müllfahrzeug bricht in Fahrbahndecke ein

Herxheim (ots) - 13. Januar 2017, 6.25 Uhr Durch einen Wasserrohrbruch in der Straße "Am Bierkeller" brach am Freitagmorgen ein Müllfahrzeug in die Fahrbahn ein. Vor dem Unfall meldete ein Anwohner bereits, dass in seinem Haus kein Wasser mehr fließen würde. Durch den Wasserrohrbruch in der Sackgasse wurde die Straße unterspült und die Fahrbahndecke hielt dem schweren Müllfahrzeug kurze Zeit später nicht mehr Stand. Das Fahrzeug sank auf der Seite mit den Vorder- und Hinterrädern ein und war nicht mehr fahrbereit (siehe Bild). Es gab keine verletzten Personen zu beklagen. Der Sachschaden ist erheblich und dürfte bei mindestens 10.000 Euro liegen. Im Laufe des Vormittags wurde das Müllfahrzeug durch einen Spezialkran geborgen. Das Wasserwerk will die Wasserleitung noch vor Beginn des Wochenendes reparieren und die Wasserversorgung sicherstellen.

