POL-PDLD: Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter

Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstagmittag missachtete ein Renaultfahrer an der Kreuzung Lessingstraße/Friedrich-Ebert-Straße die Vorfahrt eines Autofahrers, der mit seinem BMW die bevorrechtigte Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Schwimmbad befuhr. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der unfallverursachende Pkw gegen eine Sandsteinmauer geschleudert und total beschädigt, sein Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden, der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 6000.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell