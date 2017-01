POL-PPRP: Verkehrskontrollen "Wintersicherheit"

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Gestern Nachmittag wurde im Stadtgebiet in der Mundenheimer Straße von 11 Uhr bis 12.45 Uhr der Verkehr mit Blick auf die Wintersicherheit kontrolliert. Insgesamt wurden 28 Autos überprüft. Ein Fahrer hatte den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt, in sechs Fällen mussten Mängel gerügt werden. Gleich in zwei Fällen musste Autofahrern die Weiterfahrt untersagt werden. Die beiden Ludwigshafener waren mit ihren Autos unterwegs, obwohl sie nur Sommerreifen aufgezogen hatten. Die Fahrt endete an der Kontrollstelle: Beide Wagen wurden abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Wegen des Verstoßes droht nun ein Bußgeld in Höhe von 60EUR und 1 Punkt.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle an alle Kraftfahrzeugführer: Fahren Sie nur mit Winterreifen!

