POL-PDLD: Orkantief Egon sorgt auch im Bad Bergzaberner Land für Wirbel

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht auf Freitag sorgte der angekündigte Orkan Egon auch im Zuständigkeitsgebiet der PI Bad Bergzabern für einige Aufregung. Um 01.30 Uhr wurde aus der Siemensstraße in der Kurstadt gemeldet, dass ein komplettes Gartenhaus aus Aluminium gegen den Pkw eines Nachbarn geschleudert wurde. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000.-Euro. Etwa zeitgleich stürzte durch den Sturm in der Mittelstraße in Barbelroth ein Baugerüst ebenfalls gegen geparkte Fahrzeuge der Nachbarschaft, wobei an zwei Autos ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Aufgrund orkanartiger Böen wurden überall Baumäste, Mülltonnen, Blumentöpfe und andere bewegliche Sachen herumgeweht und aus Waldrohrbach wurde auch ein umgestürzter Baum auf der B 48 gemeldet. Teils konnten die Gegenstände durch die Polizeistreife beiseite geräumt werden. Aus vielen Ortschaften wurden Stromausfälle gemeldet, welche die Stromversorger auf den Plan riefen. Bislang sind bei der PI Bad Bergzabern durch das Sturmgeschehen keine Personenschäden bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell