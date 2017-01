POL-PDLD: Schwere räuberische Erpressung

Kandel (ots) - Kandel; Am 12.01.2017 kam es gegen 03:00 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung in einer Wohnung in Kandel. Zwei Täter drangen in die Wohnung eines Bekannten ein. Unter Vorhalt einer Waffe forderte einer der Täter von dem Bekannten die Herausgabe von Bargeld. Sodann flüchteten die Täter. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Täter an ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Gegen einen der Beschuldigten bestand ein Haftbefehl. Bei der Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando kam es zu keinen Besonderheiten. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden Beweismittel sichergestellt. Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich bei der Tat verwendete Waffe um eine funktionsuntüchtige Handfeuerwaffe. Der Haupttäter kam auf Grund des gegen ihn bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft. Der eher passiv agierende Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 5 der Kriminalinspektion Landau aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell